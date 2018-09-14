0553 313 94 23

Boşanma hukukunda bir rezalet daha! Mahkeme: Çocuğa kayyım atansın

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in çocuğunun velayetini almak için boşandığı eski eşi Asena Atalay’a açtığı davada mahkeme çocuğun menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’nden kayyım atanmasını istedi.

14 Eylül 2018 Cuma 21:31
Boşanma hukukunda bir rezalet daha! Mahkeme: Çocuğa kayyım atansın

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin ile davalı Asena Atalay katılmadı. Caner Erkin’i avukatı Nazlı Kara, Asena Atalay’ı ise avukatı Beyza Sındıraç temsil etti.

Hürriyet'in haberine göre, mahkeme hakimi taraf avukatlarına “Artık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu velayet davalarında kayyım atanması gerektiğini söylüyor. Biz de artık tüm dosyalarda çocuğu temsilen kayyım atanmasını istiyoruz. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunacağız. Mahkeme kayyım atadıktan sonra biz de kayyıma süre vereceğiz. kayyım davayla ilgili beyanda bulunacak. Biz de karar vereceğiz” dedi.

Hakimin beyanına karşılık söz isteyen davacı Caner Erkin’in avukatı Nazlı Kara, “Biz takdiri mahkemeye bırakıyoruz” dedi. Davalı Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç da, “Bütün araştırmalar yapılmış. Karar aşamasına gelinmiştir. Kayyıma gerek olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Mahkeme, görülmekte velayetinin değiştirilmesi davasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kapsamında küçük Çınar Erkin’e bu davada temsil etmek üzere kayyım atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:31
  1. İstanbul
  2. Çınar Erkin
  3. Asena Atalay
  4. Caner Erkin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paketlenen teröristlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
    1. Paketlenen teröristlerle ilgili..
    2. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
    3. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
    4. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
    5. İdlib halkından saldırılara tepki:..
    6. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
    7. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
    8. John Kerry'den Trump açıklaması:..
    9. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
    10. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
    11. Meteoroloji'den iki il için uyarı!
    12. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    13. Kritik isimden finansal kriz itirafı!
    14. Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı..
    15. Kilisede gerilim tırmanıyor! Ayrılma..
    16. 12 Dev Adam Karadağ'ı yendi!
    17. 20 yıllık savaş sona erdi! Barış..
    18. Galatasaray'ın rakibi derbide puanı..
    19. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    20. Terör örgütü PKK zanlısı sahte..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler