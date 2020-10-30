Rezalet paçadan akıyor! Çanakkale-Eceabat feribotunda ulu orta ayyaşlık

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Bir vatandaşın Eceabat-Çanakkale feribotunda cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler rezaleti gözler önüne serdi.

Arabalı feribotta bir grup araçlarının arkasında adeta rakı sofrası kurdu. Görenlerin gözlerine inanamadığı görüntülerde arabalı vapurda yasak olmasına rağmen, koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak araçlarının arkasına rakı sofrası kuran grup sigara ve içki içip alem yaptı.

Kimse 'durun' demedi

Vatandaşların gözleri önünde yaşanan skandal görüntülerde içki içen gruba kimsenin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Arabalı feribotta ahlaksızca alkol alalarak alem yapan kişiler hem araçlarının başına alkollü olarak geçerek hem de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Skandal görüntülerle ilgili yasal bir işlemin başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.