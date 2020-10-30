  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rezalet paçadan akıyor! Çanakkale-Eceabat feribotunda ulu orta ayyaşlık
Gündem

Rezalet paçadan akıyor! Çanakkale-Eceabat feribotunda ulu orta ayyaşlık

Eceabat-Çanakkale feribotunda kaydedilen görüntüler ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Bir grup, arabalı feribotta onlarca kişinin gözleri önünde yasak olmasına rağmen içki içip, rakı sofrası kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:34:00 - 2020-10-30 11:38:04

 yeniakit.com.tr 

Bir vatandaşın Eceabat-Çanakkale feribotunda cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler rezaleti gözler önüne serdi.

Arabalı feribotta bir grup araçlarının arkasında adeta rakı sofrası kurdu. Görenlerin gözlerine inanamadığı görüntülerde arabalı vapurda yasak olmasına rağmen, koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak araçlarının arkasına rakı sofrası kuran grup sigara ve içki içip alem yaptı.

Kimse 'durun' demedi

Vatandaşların gözleri önünde yaşanan skandal görüntülerde içki içen gruba kimsenin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Arabalı feribotta ahlaksızca alkol alalarak alem yapan kişiler hem araçlarının başına alkollü olarak geçerek hem de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Skandal görüntülerle ilgili yasal bir işlemin başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

turan

bunlar chp nin ilçe örgütündeki elemanları
  • Yanıtla

nd

iste o raki sofrasini kuranlar belli erdogan gitsinde ne olursa olsun diyenler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon
Gündem

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon

Charlie Hebdo'nun alçak hakaretleri gündemdeyken sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı. ..
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!
Dünya

Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!

Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran şahsın aşırı sağcı bir grup olan Generation Identity'ye mensup olduğu ortaya çıktı. ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay