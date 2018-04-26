Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rezil görüntüler! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlence düzenlediler

Edirne'den, Kapadokya gezisine götürülen Yüksel Yeşil İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı 'Türk Gecesi'nde ortaya çıkan skandal manzara, velilerden büyük tepki aldı. Edirne Valiliği, veli şikayetlerinin ardından, okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:09
Rezil görüntüler! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlence düzenlediler

Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4'üncü sınıf öğrenci ve velilerini kapsayan, Ankara'da Anıtkabir'in, Kapadokya'da da tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi için gezi düzenledi. Geziye okul müdürü Fatma Kılıç, öğretmenler ile yaklaşık 70 öğrenci ile velileri katıldı. Edirne'den otobüslerle yola çıkılıp, ilk gün Ankara'da Anıtkabir ve 1'inci Meclis'i ziyaret eden öğrenciler ve veliler daha sonra Nevşehir'e geçerek burada tarihi ve turistik alanları gezdi.

ÇOCUKLARA ZENNE VE DANSÖZ İZLETİLDİ

Nevşehir merkezde bir otelde konaklayan geziye katılanlar, programda Üçhisar beldesinde bir eğlence mekanında düzenlenen 'Türk Gecesi' etkinliğine katıldı. Gecede öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanı sıra dışarıdan gelenler de bulunurken, önce folklor gösterileri sunuldu. Ardından sahneye önce 'zenne', ardından da dansöz çıktı. Gecede ayrıca, ateşli danslar gösterisi ile halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Velilerden bazıları dansöz ve zennenin ilkokul öğrencileri önünde gösteri yapmasına tepki gösterip, geceden çocuklarıyla ayrılmak istedi. Ancak, konakladıkları otelin uzak olması ve araç bulamadıkları için ayrılamadılar. Yaklaşık 3 saat süren gecede Türk bayrağı açılıp, 10'uncu Yıl Marşı da söylendi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edirne Valiliği, geziye katılan öğrencilerin içkili mekana götürülüp, dansöz ve zenne izlettirilmesine bazı velilerin tepki göstermesi üzerine harekete geçti. Geceye ait görüntüleri inceleyen valilik, okul müdürü ile geziye katılan 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

'NAHOŞ GÖRÜNTÜLER'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "23-24 Nisan'da Konya Ankara, İstanbul, Nevşehir illerine düzenledikleri bir etkinlikte, öğrencilerin de bulunduğu bir ortamda nahoş görüntüler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırılmış olup, görüntülerin incelenmesi sonrasında geziye katılan okul müdürü ve öğretmenler hakkında inceleme ve soruşturma işlemleri valilik tarafından başlatılmıştır" denildi.

EĞİTİM BİR-SEN: KABUL EDİLECEK BİR OLAY DEĞİL

Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, ilkokul öğrencilerinin böyle bir ortama sokulmalarını doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu gibi olaylar milli ve manevi yönden kesinlikle uygun değil. Yaşı ne olursa olsun, bu konudaki öğrencilerimiz ilkokul öğrencisi, lise öğrencisi bile olsa hoş şeyler değil. Seyretmiş olduğum görüntülerde öncesinde folklor gösterileri var. Ancak devamında yabancıların bulunduğu yerde, dansözün çıkıp öğrencilere nasıl göbek atıldığını, küçücük çocuklara yapılmış olması kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Bu gibi gezilerde bunlara dikkat edilmesi, gidilen format farklı söylenebilir, böyle bir durum ortaya çıktığında kesinlikle öğrencilerin oradan alınması gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.

Bu arada okul idarecileri, gitikleri mekanın içkili olduğunu bilmediklerini söylemekle yetindi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:09
  1. Nevşehir
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Edirne
  6. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğinizin zeka gelişimi için yapmanız gerekenler
    1. Bebeğinizin zeka gelişimi için..
    2. Muharrem İnce resmen açıkladı!
    3. Haliç'te trafik kazası! Trafik durma..
    4. CHP’li belediyenin mescid ayıbı
    5. Rus siyasetçi: Türkiye ile Rusya AB'ye..
    6. Davutoğlu adaylık kararını açıkladı!
    7. Ahmet Davutoğlu soru almadı
    8. İstanbul'un giriş çıkışları tutuldu!
    9. Trabzonspor'a 61 bin liralık bağış!
    10. Abdullah Gül'ü kim finanse edecek?
    11. Çocuklarda bir görülüp bir kaybolan..
    12. Kore Yarımadası'nda tarihi adım
    13. Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor!..
    14. Kılıçdaroğlu il başkanlarını..
    15. Davutoğlu: AK Parti dışında hiçbir..
    16. Yörük’ü bırak Dersim’i anlat!
    17. Rezalet! İlkokul gezisinde ’dansözlü’..
    18. Endonezya'da kaçak petrol kuyusundaki..
    19. Gerginlik giderek tırmanıyor... Çin..
    20. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit..
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...