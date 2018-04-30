Rezalet bakın! Berat Kandili'nde içki ve bar tavsiye etti

Gazeteci-yazar Ayşe Özyılmazel, Berat Kandili’nde büyük bir rezalete imza attı. Özyılmazel bugünkü köşe yazısında İspanya’nın San Sebastian kentinde gezilecek barlar ve içilecek içkiler konusunda tavsiyelerde bulundu.

BERAT GECESİ "BAR" TAVSİYESİ!

Özyılmazel'in Berat Kandili'nde bar ve içki tavsiyesinde bulunduğu söz konusu rezil yazısı sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. Müslümanların Berat gecesini idrak edeceği bir günde bu tür skandal bir yazının yazılması duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte Özyılmazel'in o skandal yazısından bazı alıntılar;

" (...) Gurme demişken, San Sebastian'ın en büyük özelliği; şehirde 16 tane Michelin yıldızlı restoran olması... Eski Şehir sokaklarına kendinizi salın, önünüze gelen pintxo barlara dalın. Barın üstündeki tabaklardan yiyeceklerinizi seçip oracıkta yutmaya başlayın.

Sonra diğer bara, sonra diğerine, geze geze yeme hali..”

“San Sebastian'da en sevdiğim yer ise, Fatih Altaylı'nın keşfi kokteyl barı Dickens Cocktelaeria... Dustin Hoffman'dan Javier Bardem ve Richard Gere'e kadar birçok ünlünün duvarda fotoğrafları var. Dickens'ta en iyi cin tonik kokteyllerini içtim. Favorim; Cin Tonic A La Fruta De La Pasion.

Eski Şehir'den birkaç pintxo bar tavsiyesi: Goiz Argi, Txepetxa, Borda Berri, Gambara, Gabdarias..."