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"Reyting uğruna hekimlerin itibarsızlaştırıldığı kanaatindeyiz"

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu:- "Bazı yayınlarda kişilerin doktora başvurmadan kendi kendine tanı koymasına neden olacak yönlendirmeler yapıldığı, reyting ve popülerlik uğruna bilim insanlarının ve hekimlerin itibarsızlaştırıldığı, hatta hekime yönelik şiddeti artırdığı kanaatindeyiz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:18
"Reyting uğruna hekimlerin itibarsızlaştırıldığı kanaatindeyiz"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Bazı yayınlarda kişilerin doktora başvurmadan kendi kendine tanı koymasına neden olacak yönlendirmeler yapıldığı, reyting ve popülerlik uğruna bilim insanlarının ve hekimlerin itibarsızlaştırıldığı, hatta hekime yönelik şiddeti artırdığı kanaatindeyiz." dedi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı, RTÜK ve medya temsilcileri ile akademisyenlerin katıldığı "Sağlık İletişimi ve Medya" konulu toplantıyla ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulun ilk toplantısında sağlık iletişiminde medyanın önemine dikkat çektiğini belirten Topaloğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık alanındaki bilgiyi medya kanalıyla doğru bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasının önemine işaret etmeleri üzerine, sağlık programları ve sağlık haberleri yoluyla halkın doğru bilgilendirilmesi konusu tüm yönleriyle istişare edildi."

Vatandaşların, sağlıkla ilgili bilgiye yüksek oranda medya ve internet aracılığıyla ulaştığını vurgulayan Topaloğlu, hastaların medyadan elde ettikleri bilgi üzerine doktorlarına danışmadan ilaçlarını kullanmaktan vazgeçme veya tedavilerini değiştirme oranının yüksekliğini vurguladı.

- "Yanlış bilgi insanların canlarını bile tehlikeye atabilir"

"Bazı yayınlarda kişilerin doktora başvurmadan kendi kendine tanı koymasına neden olacak yönlendirmeler yapıldığı, reyting ve popülerlik uğruna bilim insanlarının ve hekimlerin itibarsızlaştırıldığı, hatta hekime yönelik şiddeti artırdığı kanaatindeyiz." diyen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Önemli bir sağlık bilgi kaynağı olarak kabul edilen medya, doğru kullanıldığında toplum sağlığına olumlu katkılar sunabilecekken, yanlış kullanıldığında ise toplum sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlık konusunda bilimsel kanıttan yoksun, yanlış, eksik ya da söylenmeyen bir bilgi insanların canlarını bile tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, sağlık iletişiminde medyanın gücünü kabul edip, bu gücü doğru kullanarak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla halkın sağlığını geliştirecek politikalar üretmek, hem görevimiz hem de milletimize karşı sorumluluğumuzdur."

- "Çalışmalarımızı içeren rapor tamamlanmak üzere"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyet gösterdiği ilgili konuda, daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum olma yolunda bilim insanlarına, hekimlere, kurumlara ve medyaya büyük görev düştüğüne işaret eden Topaloğlu, "Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sağlık ve medya okuryazarlığının artırılması, öz denetim ve iş birliği konusunda sağlık haber kaynaklarına, medyaya ve topluma yönelik çalışmalarımızı içeren rapor tamamlanmak üzere olup, bundan sonra da konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:18
  1. Sağlık İletişimi ve Medya
  2. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul
  3. Serkan Topaloğlu

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