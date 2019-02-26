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Reyhanlı'daki terör saldırısı davası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili sanıklar Yusuf Nazik ve Aykan Hamurcu'nun yargılanmasına devam edildi

26 Şubat 2019 Salı 17:59
Reyhanlı'daki terör saldırısı davası

ANKARA (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili sanıklar Yusuf Nazik ve Aykan Hamurcu'nun yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen saldırının planlayıcısı tutuklu sanık Nazik hazır bulundu.

Geçen hafta Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Hamurcu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, kimlik tespitinin ardından Reyhanlı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklardan Doğan Özdemir'i tanık olarak dinledi.

Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde Aykan Hamurcu'nun kendisini sakladığını ifade eden Özdemir, bu beyanı kabul etmediğini söyledi.

Hamurcu'yu inşaat işlerinden dolayı tanıdığını, teslim olmadan önce köyüne gittiğini belirten Doğan Özdemir, "Akşam saatlerinde kendisiyle görüştüm. Balık tutmak için köye geldiğimi, bir gece kalmak için barınak aradığımı söyleyerek, kalacak yer sordum. Bana bir inşaat gösterdi. Gösterdiği yerde kaldım. Ertesi gün tekrar yanına gittim. Ailevi sorunlardan dolayı tartışma yaşadığımı, polisin beni aradığını söyledim. Beni saklamasını istedim. Polise teslim olmamı söyledi, ondan sonra ayrıldık. Saldırıyla ilgili konuşmadık." dedi.

Bu görüşmenin ardından 1-2 hafta daha Asi Nehri yakınlarındaki inşaatlarda saklandığını anlatan Özdemir, daha sonra polise teslim olduğunu dile getirdi.

Doğan Özdemir, mahkeme başkanın sorusu üzerine, saklandığı dönemde Hamurcu'nun kendisine yaşam malzemesi sağladığı iddiasının gerçek olmadığını da öne sürdü.

Aykan Hamurcu da Reyhanlı saldırısıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, Özdemir'i saklamasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Doğan Özdemir'i inşaat işlerinden dolayı tanıdığını kaydeden Hamurcu, polis tarafından arandığına işaret ederek kendisinden kalacak yer isteyen Özdemir'e yardım etmediğini savundu.

Aykan Hamurcu, "Benim bu olayla hiçbir alakam yoktur. Ailemi zor geçindiren bir insanım. Eşim cilt kanseri. Bugüne kadar kimseyi incitmiş değilim. Vatanına sadık biriyim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mağdur avukatlarından Sevinç Hocaoğulları, Reyhanlı saldırısı dosyasını da yürüten ve hakkında soruşturma bulunan eski savcı Özcan Şişman ile Emniyet Müdürlüğüne saldırıyı önceden bildirdiği öne sürülen Mehmet Gezer hakkındaki dosyaların mahkemeye getirtilmesini talep etti.

Beyanların ardından söz alan duruşma savcısı, sanıklardan Yusuf Nazik hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Savcı, Aykan Hamurcu'nun terör örgütüne üye olma ve suçluyu kayırma suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nazik ve Hamurcu'nun tutukluluk halinin devamına hükmedip, davayı 13 Mayıs'a erteledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:59
  1. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
  3. sanıklar Yusuf Nazik ve Aykan Hamurcu

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