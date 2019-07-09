Reyhanlı'da derneğe ait depodaki yangın

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda dün çıkan yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangının ardından bugün görevlilerce hasar tespit çalışmaları yapılma başlandı.

Yangının çıktığı bina ile hemen yanındaki 3 katlı binanın 5 dairesinde hasar oluştuğu gözlendi. Çevredeki bazı araçlar da zarar meydana geldiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin çevrede aldıkları güvenlik önlemleri de sürüyor.



Bu arada, olayda dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 3 kişiden 2'sinin taburcu edildiği, yaralı bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangında 3 kişi yaralanmış, 10 kişi ise dumandan zehirlenmişti.







