0553 313 94 23

Reyhanlı’da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:45
Reyhanlı’da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.


Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde park halinde bulunan otomobilde, saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor
    1. Fransa'da lise bitirme sınav..
    2. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
    3. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
    4. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    5. Mutabakat süreci online platforma..
    6. Belediye başkanının kız kardeşi..
    7. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    8. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    9. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    10. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    11. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    13. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    14. İstanbul Havalimanı havadan..
    15. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    16. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    17. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    18. CHP’den Fotokampa ziyaret
    19. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    20. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
    21. Hafif ticari araç ile otomobil..
    22. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
    23. İncir toplarken düşen kişi yaşamını..
    24. Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak..
    25. GESKON’da yeni atamalar
    26. Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    27. Karayollarına ait kamyon yanarak kül..
    28. Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili..
    29. İstanbul Sözleşmesi deşifre edildi:..
    30. Özelif Sitesi Camii İmamı Muhsin..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik