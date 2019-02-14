Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava ertelendi

ANKARA (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi sebebiyle ertelendi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazik ile saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



Bir önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını ve davanın karar aşamasına geldiğini belirten Mahkeme Başkanı, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi nedeniyle davayı 26 Şubat'a ertelediklerini bildirdi.



Nazik, jandarma ekiplerince tutuklu bulunduğu cezaevine götürülürken, mağdurlar uzak yoldan geldiklerini ifade ederek davanın ertelenmesine tepki gösterdi.



- Davanın geçmişi



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.



Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.



Aralarında Nazik'in de bulunduğu firari sanıkların dava dosyasının ise ayrılmasına hükmedilmişti.



Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmiş ve mahkemece 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

26 Kasım 2018'deki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, saldırının planlayıcısı Nazik'in, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan 1, 5'i çocuk 52 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Savcı, Nazik hakkında, saldırıda yaralanan sayısınca 130 kez öldürmeye teşebbüs ile izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve mala zarar vermek suçlarından çeşitli sürelerde hapis cezası verilmesini de istemişti.