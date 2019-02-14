0553 313 94 23

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava ertelendi

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi sebebiyle ertelendi

14 Şubat 2019 Perşembe 15:28
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava ertelendi

ANKARA (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi sebebiyle ertelendi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazik ile saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Bir önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını ve davanın karar aşamasına geldiğini belirten Mahkeme Başkanı, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi nedeniyle davayı 26 Şubat'a ertelediklerini bildirdi.

Nazik, jandarma ekiplerince tutuklu bulunduğu cezaevine götürülürken, mağdurlar uzak yoldan geldiklerini ifade ederek davanın ertelenmesine tepki gösterdi.

- Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.

Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Aralarında Nazik'in de bulunduğu firari sanıkların dava dosyasının ise ayrılmasına hükmedilmişti.

Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmiş ve mahkemece 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

26 Kasım 2018'deki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, saldırının planlayıcısı Nazik'in, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan 1, 5'i çocuk 52 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Savcı, Nazik hakkında, saldırıda yaralanan sayısınca 130 kez öldürmeye teşebbüs ile izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve mala zarar vermek suçlarından çeşitli sürelerde hapis cezası verilmesini de istemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:28
  1. dava
  2. MİT Başkanlığı
  3. Reyhanlı saldırısı
  4. Yusuf NAZİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi
    1. Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası..
    2. Yıkım riski olan binada oturmaya devam..
    3. Duygulandıran Sevgililer Günü hediyesi
    4. Özhaseki, Kılıçdaroğlu’ndan aldığı..
    5. İran Devrim Muhafızları Komutanı:..
    6. Valiye yazdığı mektup hayatını..
    7. Bu okulda eğitim görenler iş sahibi..
    8. Yakın Savunma Eğitim Modülü onaylandı
    9. Dinar’a üç boyutlu yeni parke
    10. Gelin adayı takılarla kayıplara karıştı
    11. 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü..
    12. Kazım Kurt; “Belediyeler iyi çalıştığı..
    13. Çiçekçilerin 14 Şubat yoğunluğu
    14. Başkan Şahin: “Sosyal gelişim..
    15. Van’da hafriyat kamyonlarına sıkı takip
    16. Başkent’in göbeğinde sıcak anlar
    17. Başkan Bozkurt kar savurma makinesi..
    18. Kayserispor U-21 çıkış arıyor
    19. Dolandırıcıların oyununu E-Devlet..
    20. İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı..
    21. Şehitkamil’deki hizmetler STK..
    22. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid..
    23. Sivas’ta 175 kilo tütün ele geçirildi
    24. Kadınlara kanser türleri ve korunma..
    25. Pazaryeri’nde kar temizleme..
    26. Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek..
    27. Vali Meral: “Bağımlılıkla mücadele..
    28. Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her..
    29. LPG’li araç sahipleri dikkat
    30. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki..
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı