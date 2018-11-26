Reyhanlı planlayıcısı için istenen ceza belli oldu

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı terör saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirildi.

Planlayıcı olduğunu itiraf etti

Yusuf Nazik, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf etmişti.

İstenen ceza belli oldu

Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.