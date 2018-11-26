0553 313 94 23

Reyhanlı planlayıcısı için istenen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla paketlenerek Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:28
Reyhanlı planlayıcısı için istenen ceza belli oldu

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı terör saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirildi. 

Planlayıcı olduğunu itiraf etti

Yusuf Nazik, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf etmişti.

İstenen ceza belli oldu

Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:28
  1. reyhanlı
  2. yusuf nazik
  3. mahkeme
  4. dava

YORUM YAZ

  • ihsihs25 dk önce
    Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz. (Bakara-179) Gerçek adalet ancak Allah'ın adaletidir.
  • Ali bulutAli bulut27 dk önce
    Böyleleri icin idam gelmeyecekse o zaman toprak altinda dar bir tabutta yasama cezasi verilsin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine kazandırıyorlar
  1. Geleneksel tamamlayıcı tedavileri..
  2. Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
  3. 9. Boğaziçi Zirvesi
  4. Sivas'ta tren kazası
  5. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
  6. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
  7. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
  8. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
  9. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
  10. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
  11. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
  12. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
  13. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
  14. Elazığ'da sahte içki operasyonu
  15. İstanbul'da askeri helikopter düştü
  16. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
  17. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
  18. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
  19. İstanbul'da askeri helikopter düştü
  20. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
İşte partilerin son oy oranları!
İşte partilerin son oy oranları!
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

Günün Karikatürü

25 Kasım 2018
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor