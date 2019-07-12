Reyhanlı patlamasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.12 Temmuz 2019 Cuma 18:10
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.
Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz’da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 12’si sınır dışı edildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer yandan, patlama ile ilgili soruşturmanın ise sürdürüleceği öğrenildi.
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