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Reyhanlı bombacısı Nazik cezaevine gönderildi

MİT'in operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Nazik, Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin dava kapsamında cezaevine gönderildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:00
Reyhanlı bombacısı Nazik cezaevine gönderildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak Suriye'de yakalandıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Nazik, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

24 İSMİ TEŞHİS ETTİ

Yusuf Nazik'in savcılık ifadesinde, 14'ü Reyhanlı saldırısıyla alakalı THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi fotoğraflarından teşhis ettiği öğrenildi.

Bu kişilerden 14'ünün Reyhanlı saldırısıyla alakalı olduğu, bunlardan bazıları hakkında daha önce Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısı nedeniyle dava açıldığı, diğerlerinin isminin ise daha önce olayda geçmediği belirlendi. Nazik'in beyanlarından, bu isimlerin de saldırıda rol aldığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılacağı bildirildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Nazik'in ayrıca, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:00
  1. Ankara
  2. MİT
  3. Reyhanlı
  4. Yusuf Nazik

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