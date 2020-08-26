Reuters son dakika koduyla duyurdu! İngiliz ordusu Kovid-19’u öldüren maddeyi buldu
İngiliz ordusunun Kovid-19’u öldüren, böcek ilaçlarında bulunan bir maddenin bulduğu açıklandı. Konu Reuters tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Çin’den tüm dünyaya yayılan Kovid-19, ülkelerde vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya başta olmak üzere ABD’li şirketlerden de aşı açıklaması geldi.
Aşı çalışmalarının insanlar üzerinde yapılacağı duyuruldu.
Koronavirüse karşı aşı beklenirken başka bir gelişme yaşandı. İngiliz Sky News, konuyu gündemine getirdi.
İngiliz ordusunun virüsü öldüren bir madde keşfettiği açıklandı. Keşfedilen maddenin böcek öldürücü ve kovucu ilaçlarında bulunan Citriodiol olduğu söylendi.
Sinek ilaçlarında da var
Madde, İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nda (DSTL) yapılan araştırmalar sonucunda bulundu.
Bilim insanları koronavirüsü öldüren maddenin sinek ilaçlarında da olduğunu belirtti.
Araştırma sonuçlarını paylaşan DSTL, çalışmaların devam ettiğini aktarırken sinek ilacının yeterli bir silah olmadığını kaydetti.
İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nin sinek ilaçlarını depoladığı bilgisi geçen haberi Reuters ‘son dakika’ koduyla verdi.