Reuters muhabirleri serbest bırakıldı
Myanmar’da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçuyla 7 yıl hapse mahkum edilen 2 Reuters muhabiri serbest bırakıldı.07 Mayıs 2019 Salı 11:31
Myanmar’da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçuyla 7 yıl hapse mahkum edilen 2 Reuters muhabiri serbest bırakıldı.
Myanmar’da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada Resmi Sırlar Yasası’nı çiğnemekten suçlu bulunduktan sonra Myanmar’da 500 günden fazla hapis tutulan iki Reuters muhabiri serbest bırakıldı.
Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo devlet başkanlığı tarafından yapılan toplu af dahilinde 6 bin 520 mahkumla birlikte serbest bırakıldı.
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