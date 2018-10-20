Reuters duyurdu: Kaşıkçı'nın cesedi bulunmak üzere

Reuters'e açıklama yapan bir Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin akıbetini öğrenmeye çok yaklaştıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada Yalova ve Belgrad Ormanı'nda polislerin araştırma yaptığı ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiği duyuruldu.

Kaşıkçı olayını araştıran polislerin ayrıca Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş çıkış yapan tüm araçların kaydını incelediği ve Kaşıkçı'nın DNA örneklerinin Türkiye'den temin edildiği ve şu an için bu konuda Suudi Arabistan'a başvurulmasına ihtiyaç olmadığı ifade edildi.