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Reuters dünyaya açıkladı! Ağır silahlar çekilmeye başlandı!

Reuters, İdlib'deki muhaliflerin bu sabahtan itibaren silahsızlanma bölgesini boşaltmaya başladığını duyurdu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:24
Reuters dünyaya açıkladı! Ağır silahlar çekilmeye başlandı!

Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı.

Reuters haber ajansı, muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahları bu sabah itibariyle çekmeye başladığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Ajansa bilgi veren bir yetkili, çekilmenin önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'deki zirvede İdlib'e bir operasyon yapılmaması ve silahsızlanma bölgesi ilan edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, yaklaşık 20 kilometreyi bulacak hatta Türk ve Rus askerleri devriye gezecek.

Anlaşmadan önce Suriye'deki Şam rejimi ve müttefikleri 3 milyon insanın sıkıştığı İdlib'e askeri operasyon sinyali vermişti.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:24
  1. İdlib

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