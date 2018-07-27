0553 313 94 23

Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya oturdu

Amerika'nın desteklediği terör örgütünün temsilcileri ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a gitti ve rejimle görüşüyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:46
Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya oturdu

İç savaş ülkesi Suriye'de terör örgütü YPG ile Esed rejimi masaya oturdu.

ABD'nin desteklediği terör örgütünü içine alan Suriye Demokratik Güçleri (SDF)'nin temsilcileri, başkent Şam'ı ilk kez ziyaret ediyor.

SDF yetkilisi Riad Darar, Şam rejimiyle görüştüklerini uluslararası haber ajansı Reuters'a açıkladı. SDF delegesyonunda İlham Ahmed de yer alıyor.

Riad Darar, Şam rejimiyle politik ve güvenlik konularının masaya yatırılacağını belirtti.

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen binlerce TIR silah ve mühimmatı son iki yılda YPG'ye verdi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:46
  1. esed
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!
    1. Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!
    2. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    3. 100 milyon turisti ağırlayacak..
    4. Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını..
    5. Tunceli'de kaydedildi! Nesli tükenmek..
    6. Dijital çağda milli baz dönemi
    7. Emekli aylık hesap yöntemi değişmeli
    8. İhanet plaka ile ispatlandı!
    9. 'Tayyip yok, güneşli günler bizi..
    10. Uzunkaya görevine başladı
    11. İTO Başkanı'ndan KDV açıklaması
    12. Amerika Çin savaşında kritik gelişme!
    13. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya görevine..
    14. İstanbul'da çocuk giyim mağazasında..
    15. TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü
    16. Fırında irmik tatlısı nasıl yapılır?
    17. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    18. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    19. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    20. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?