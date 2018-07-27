Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya oturdu

İç savaş ülkesi Suriye'de terör örgütü YPG ile Esed rejimi masaya oturdu.

ABD'nin desteklediği terör örgütünü içine alan Suriye Demokratik Güçleri (SDF)'nin temsilcileri, başkent Şam'ı ilk kez ziyaret ediyor.

SDF yetkilisi Riad Darar, Şam rejimiyle görüştüklerini uluslararası haber ajansı Reuters'a açıkladı. SDF delegesyonunda İlham Ahmed de yer alıyor.

Riad Darar, Şam rejimiyle politik ve güvenlik konularının masaya yatırılacağını belirtti.

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen binlerce TIR silah ve mühimmatı son iki yılda YPG'ye verdi.