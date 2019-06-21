0553 313 94 23

Retro Lunapark, çocuklar ve yetişkinleri eğlendiriyor

Yaz tatilini İstanbul’da geçirecek olan çocuklar ve çocukluğunu özleyen yetişkinler için Retro Lunapark, ziyarete açıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:47
Retro Lunapark, çocuklar ve yetişkinleri eğlendiriyor

Yaz tatilini İstanbul’da geçirecek olan çocuklar ve çocukluğunu özleyen yetişkinler için Retro Lunapark, ziyarete açıldı.


Yıl boyunca çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Akasya, çocuklara yaz tatilinde eğlence sunuyor. Yapılan duyuruya göre Akasya Central Park’ta açılan Retro Lunapark, 2-12 yaş grubu çocukların yüzünü güldürdü. Lunapark, 60’lardan 90’lara kadar tüm dönem özellikleri ve oyuncakları ile 7’den 70’e ziyaretçilerini bekliyor.


Verilen bilgiye göre, bu ay açılan lunaparkta on farklı oyuncak yer alıyor. Lunaparkın en popüler oyuncakları çarpışan otomobil, dönme dolap, heyecan dolu gondol, sekolin ve uçan filler. Oyun çadırında ise çocuklar sürpriz hediyeli oyunlarla eğlenceye doyuyor.Ayrıca dönem tonları kırmızı, sarı, pembe ve yeşilin hakim olduğu alanda patlamış mısırdan buz tatlısına, pamuk şekerden horoz ve gökkuşağı şekerine kadar birbirinden farklı lezzetler de yetişkinlerin çocukluk hatıralarını canlandırıyor.


Retro Lunapark’ın, hafta içi saat 12.00 ile 22.00 haftasonu da 10.00 ile 22.00 arası hizmet verdiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    1. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    2. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    3. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    4. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    5. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    6. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    7. Mayınlı arazide korkutan yangın
    8. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    12. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    13. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    14. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    15. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    16. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    17. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    18. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    19. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    20. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    21. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    22. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    23. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    24. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    25. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    26. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    27. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    29. Kaymakam Oray Güven’den orman..
    30. Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!