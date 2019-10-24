Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Resulayn'da hain saldırı: Yaralılar var Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ve 5 personelin yaralandığını söyledi.

Teröristler, Türkiye'nin sabrını taşırıp mutabakatı çiğnemesi için saldırılara devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Resulayn'da hain PKK/YPG'li teröristerin, askerlerimize ateş açtığını açıkladı. Saldırıda 5 askerimizin yaralandığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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