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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Resulayn'da hain saldırı: Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ve 5 personelin yaralandığını söyledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:36
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Resulayn'da hain saldırı: Yaralılar var

Teröristler, Türkiye'nin sabrını taşırıp mutabakatı çiğnemesi için saldırılara devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Resulayn'da hain PKK/YPG'li teröristerin, askerlerimize ateş açtığını açıkladı. Saldırıda 5 askerimizin yaralandığı belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:36
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  2. saldırı
  3. ypg
  4. pkk

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer14 sa önce
    Ben ne Amerika’ya ne Rusya’ya güvenmiyorum gerekirse Erdoğan’ın dediği gibi sınırları açalım batı ancak bundan anlar yeter hep Türkiye suçlu . Terörün temizliği yarım kalması iyi olmadı ama yine de şartlar Türkiye’nin lehine inşallah
  • hay bin gunduzhay bin gunduz16 sa önce
    şerefsizler rusya da amerika da ab de şerefsiz usulcacık açacaksın kapıları vik vik öttüreceksin alayını

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