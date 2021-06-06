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Biyografi Resul Holoğlu kimdir, nerelidir? Resul Holoğlu hangi görevlerde bulundu? Resul Holoğlu hayatı biyografisi.
Biyografi

Resul Holoğlu kimdir, nerelidir? Resul Holoğlu hangi görevlerde bulundu? Resul Holoğlu hayatı biyografisi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun organizeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu kim olduğu merak ediliyor. Peki Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu nerelidir? Resul Holoğlu kaç yaşındadır? Resul Holoğlu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 07:59:00 - 2021-06-06 07:59:50
Resul Holoğlu kimdir, nerelidir? Resul Holoğlu hangi görevlerde bulundu? Resul Holoğlu hayatı biyografisi.

Ailesi aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan Resul Holoğlu, 1967 yılında Kocaeli ilinde doğdu. İlköğretimi Kocaeli'nde tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında ise Polis Akademisinden mezun oldu.

Resul Holoğlu hangi görevlerde bulundu?

Sırasıyla Kayseri, İstanbul, Milano-İtalya (Güvenlik Ataşesi olarak), Şanlıurfa, İstanbul ve Edirne illerinde görev yaptı. Edirne'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Resul Holoğlu, 27/02/2014 tarihinden itibaren Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş olup Bakanlık Makamının 26/10/2016 tarihli onayı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştır.

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