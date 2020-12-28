Resul Bölükbaşı kimdir? Mahmud Efendinin (Ustaosmanoğlu) vekili Resul Bölükbaşı vefat etti

Ülkemizin büyük ilim sahibi hocalarından olan Nakşibendi Tarikatının İsmailağa şubesinin Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri’nin vekilliğini yapan Resul Bölükbaş Hocaefendi’nin yeni tip koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle rahmet-i Rahman’a kavuştuğu bildirildi. Resul Bölükbaşı aslen Rizeli idi. Cübbeli Ahmet Hocaefendi gibi binlerce kişiye üstâdlık etmiş, Mahmud Efendi Hazretleri'nin en çok sevdiği bir kaç âlimden biri olma şerefine ermiş ve Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri, ömrünü ilimle geçirmiş olan merhum Resul Bölükbaş Hocaefendi için “İlim dağı” iltifatında bulunmuştu. Resul Bölükbaş; Büyük Çamlıca Camii İmamhatibi Kurra Hafız İshak Danış Hoca ve Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Seyit Badır'ın Hocası idi.