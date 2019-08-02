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Restore edilen tarihi cami ibadete açıldı

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Zengiler tarafından 12'nci yüzyılda yapıldığı rivayet edilen Bazar Camisi'ni 2 yıllık restorasyonun ardından yeniden ibadete açtı - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:"Asırlardır ayakta kalan camiyi restore ederek ömrünü uzatmış olduk"

02 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Restore edilen tarihi cami ibadete açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıl önce restorasyon çalışması başlatılan Bazar Camisi yeniden ibadete açıldı.

Zengiler tarafından 12'nci yüzyılda yapıldığı rivayet edilen tarihi cami, mimari yapısı ve minaresindeki süslemelerle dikkati çekiyor.

Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi caminin restorasyon çalışmaları için sonradan eklenen bölümleri kaldırıldı. Minaresi ve kemerli giriş kapısı onarılarak, cami içerisindeki kitabeler ortaya çıkarıldı.

Balıklıgöl'den gelen su hattı ortaya çıkarılarak, cami avlusuna akıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bazar Camisi'nin kentin en eski camilerinden birisi olduğunu belirterek, burayı yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Restorasyon çalışmasının zor geçtiğini ifade eden Erin, "Caminin restorasyonu yaklaşık 2 yıl sürdü. Esnafımızı da düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Caminin tarihi 12'nci yüzyıla kadar dayanıyor. Asırlardır ayakta kalan camiyi restore ederek ömrünü uzatmış olduk. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı da Bazar Camisi'nin ecdat yadigarı olduğunu, bu haliyle gelecek nesillerin de ibadet etme şansı olacağını kaydetti.

Çalışmaların yaklaşık 2 yıl sürdüğünü aktaran Palalı, şöyle konuştu:

"Restorasyon çalışması kapsamında izinsiz yapılmış eklentileri ortadan kaldırdık. Bunun yanında caminin üst kısmı çeliklerle güçlendirildi. Cami içerisindeki kitabeler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıcı Balıklıgöl'den geçmişte gelen su, cami avlusunda tekrar açığa çıkarıldı. Bunun yanında Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesinde etkisi olan ve bu etkinin izlerini taşıyan minare restore edildi. Bu hizmetlerde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun."

Camide kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:55
  1. Bazar Camisi
  2. Cami restorsayon
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı

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