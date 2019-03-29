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Restorasyonu tamamlanan 130 yıllık tarihi camii dualarla ibadete açıldı

Seyitgazi’nin Kırka mahallesinde bulunan yaklaşık 130 yıllık Çarşı Cami, başlatılan restorasyon çalışmaları ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

29 Mart 2019 Cuma 18:33
Restorasyonu tamamlanan 130 yıllık tarihi camii dualarla ibadete açıldı

Seyitgazi’nin Kırka mahallesinde bulunan yaklaşık 130 yıllık Çarşı Cami, başlatılan restorasyon çalışmaları ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.


Kayıtlara göre Rumi takvime göre 1293, Miladi takvime göre 1887 yılında yapılan mahalle merkezindeki camideki çalışmaların tamamlanmasından ardından bugünkü Cuma namazı öncesi bir tören düzenlendi. Törene; Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın çok sayıda vatandaş katıldı.


Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, yaptığı konuşmada, “Bu tarihi caminin restorasyonunda emeği geçen başta Seyitgazi Belediye Başkanımız Hasan Kalınolmak üzere işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizim dinimizin, milletimizin en büyük özelliklerinde bir tanesi gittiği yereadaleti ve ihsaniyeti getirmesidir. İhya ve inşa medeniyeti bizim atalarımızdan aldığımız kültürdür. Bizler de atalarımızdan aldığımız bu kültürü yaşatmak zorundayız. Çünkü dünyada adaleti ve ihsaniyeti tekrar inşa edecek tek millet bizim milletimiz. Bizdebu kültürükendi coğrafyamızdan ülkemizden beldemizden ilçemizden başlatarak gerçekleştireceğiz. Bu aslında Hasan başkanımızın bu medeniyetin ne güzel bir mensubu olduğunu, ne güzel bir ihya medeniyetinin temsilcisi olduğununbu hizmeteler ne kadar yakıştığının bir nişanesi oldu. Kendisine hepinizin huzurunda başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi


Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise, "Öncelikle Osmanlı döneminin son eserlerinden olan eski ve tarihibir camimizin tekrar ayağa kalktığını beraberce görüyoruz. Rabbim bu mescit ve camilerimiz dolu dolu eylesin inşallah. Bu mübarek günde camimizin sosyal tesislerle birlikte hayata döndüğünü sizlerle birlikte görmek benim için ayrıca gurur ve şeref.Bu camimizin 1.2 milyon liraya mal oldu. Sosyal tesis, okuma odası, sabit gasil hane, morgu ve çevre düzenlemesiyle birlikte inşallah burası cami ve sosyal alan olacak. İnşallah çocuklarımızın burada cıvıl cıvıl oynadığını göreceğiz. Rabbim dolu dolu eylesin inşallah” diye konuştu.


Yapılan duaların ardından cami ibadete açıldı ve Mevlid- Şerif’in ardından ilk Cuma namazı kılındı. Namaz sonrası katılanlara Battal aşı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:33
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