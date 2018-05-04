Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nusretiye Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu biten Nusretiye Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nusretiye Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu biten Nusretiye Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sultan 2. Mahmud tarafından 1823-1826 yılları arasında Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Nusretiye Camii'nin 2012'de başlayan restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

Nusretiye Camii'nde yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarında, yapı genelinde yapılan araştırma raspaları neticesinde en nitelikli olan kalem işi tezyinatlara harim bölümünde rastlandı.

Üç kat olarak yapılan araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan ve cami ile yaşıt olan 1826 yılı kalem işlerinin yüzde 70 kadarına sağlam olarak ulaşıldı.

MISIR ÇARŞISI’NIN YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU 

Sultan 3. Murad'ın eşi ve 3. Mehmet'in annesi Valide Safiye Sultan'ın isteği üzerine 1597'de temeli atılan ve 60 yıl sonra 1663'te tamamlanan Mısır Çarşısı'nın, 2013'te başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışması kapsamında Mısır Çarşısı'nın dış cephe ve iç mekan koridorlarının kutu profilleri ile çelik konstrüksiyonu tamamlanarak, platform yapıldı.

Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar tahliye edildikten sonra muhdes ekler sökülüp, meydanda bulunan Dua Kürsüsü'nde araştırma raspası yapıldı. Boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak, kürsünün konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca dua kürsüsünün mimari ve kalem işi tezyinat, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanıp, Anıtlar Kurulu'na teslim edildi. Mısır Çarşısı'nın iç mekan onarımları yapılırken, çarşının tonozları üzerindeki betonarme tabaka kırılarak alındı ve yerine ahşap çatı yapılarak üzeri kurşunla kaplandı. Öte yandan üst örtüde bulunan tonoz ve kubbelerin sıva ve kurşun örtü imalatları tamamlandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:43
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Nusretiye Camii

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'İran'da düşen jetteki kayıp pilota hala ulaşılamadı'
    1. 'İran'da düşen jetteki kayıp pilota..
    2. Manchester United'ın yıldızı..
    3. Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan..
    4. Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi
    5. Muharrem İnce seçilemezse... Bomba..
    6. Antep fıstığı altınla yarışacak!
    7. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
    8. Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı"..
    9. Amerika özel kuvvetleri sınırına..
    10. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
    11. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
    12. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
    13. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
    14. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
    15. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
    16. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
    17. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
    18. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
    19. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    20. Musk Tesla'yı batıracak! İki cevabı 2..
    Kuveyt Türk
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı