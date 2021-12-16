Restorasyon facası! Cami minaresindeki 700 yıllık ok yerinden söküldü!

Candaroğulları Beyliği döneminde İsfendiyar Bey tarafından Kastamonu’da yaptırılan tarihi İsfendiyar Camisinin minaresindeki ok, restorasyon sırasında yerinden söküldü.

700 yıllık tarihe darbe!

Ok atmakta hünerli olan ve yaklaşık bin metreden avını gözünden vuracak kadar hünerli olan İsfendiyar Bey'in Kastamonu Kalesinden attığı ve İsfendiyar Bey Camisinin minaresine saplanan ok, restorasyon çalışmaları sırasında kaldırıldı. Minareye Yaklaşık 700 yıldan bu yana minarede saplı şekilde günümüze kadar gelen ok, 1997 yılında yaptırılan restorasyon sırasında paratoner takılacağı gerekçesiyle yerinden söküldü.

Halk arasında "Oklu Cami" olarak bilinen İsfendiyar Camisi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan restorasyon çalışmasında, ok şeklinde takılan paratoner de tamamen yerinden söküldü. 700 yıldır minarede duran ok ortadan kaybolmuş oldu. Mahalle sakinleri ve şehrin önde gelen turizm dernekleri, okun yerinden sökülmesine tepki gösterdi.

İsfendiyar beyi'nin sapladığı oktu

Okun hikayesini anlatan Kastamonu Turizm Eğitimi ve Kültürünü Geliştirme Derneği (TURGED) Başkanı Zühtü Aslan, “sfendiyar Bey, Candaroğulları Beyliğinin adını İsfendiyar Bey olarak değiştirecek kadar güçlü bir beydir. Kendisi avcılıkla meşgul oluyor. Avlaklarında özellikle çok uzun mesafeden Ceylan avlamasıyla da tanınıyor. İsfendiyar Beyin bu maharetini duyan diğer beyler ve misafirler, Kastamonu’ya geldiklerinde Kastamonu Kalesine gelirler ve senin bu mesafeden Ceylanı avlamak biraz tevatür, biraz abartılmış derler. İsfendiyar Beyde Kalede birçok beyi toplar ve der ki: “Ben, buradan uzak bir mesafeye ok atacağım, sizde deneyin. Kaleden uzak bir noktaya bakarken İsfendiyar Bey, kendi yaptırdığı İsfendiyar Bey camisinin minaresini görür. Orayı hedef olarak seçelim der, oraya bazı beyler ok atarlar hatta Kastamonu içerisinden geçen Karaçomak Deresine dahi attığı okları yetişemez. İsfendiyar Beyin kendisi ok atmakta maharetlidir, kaleden okun yayını gerer ve öyle bir ok fırlatır ki oradaki minarenin hilaline oku isabet ettirir. Daha sonra aşağıya gidip baktıklarında gerçekten İsfendiyar Beyin attığı ok minareye saplanmıştır. Onun içinde caminin ismiyle değil minaresindeki ok ile anılır olmuştur, halk arasında caminin ismini 100 kişiye sorsanız 99’u bilmez ama Oklu Cami derseniz herkes caminin yerini gösterir.” dedi.

700 yıldır minareye saplı ok restorasyon kurbanı

Yaklaşık 700 yıldır İsfendiyar Camisinin minaresinde saplı olan okun restorasyon sırasında yerinden söküldüğünü ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

“Biz, 700 yıldan bu yana ayakta duran bu caminin oklu olarak bilinmesinin sebebi bu hikayelerdir. Oklu Cami ile ilgili günümüzden 700 yıl kadar önce Candaroğlu İsfendiyar Bey zamanında yapılmış, 700 yıldır o minareye saplı olarak durduğu bilinen okun restorasyonlar sonrasında yerinde olmadığını görüyoruz. Eğer o ok orada kalmış olsaydı biz bugün yine Kastamonu’ya gelen kişilere hem Kastamonu Kalesini anlatırken hem de şehir içerisinde İsfendiyar Bey Camisini ya da Oklu Camiyi anlatırken gelen turistlere ya da misafirlere o camideki oku gösterebildik. Bu sayede anlattığımız hikayeyi daha da çok kuvvetlendirmiş olurduk. Bizler bir yeri restore ederken halkın anlatmış olduğu hikayeleri günümüze kadar gelmiş onan konuları yok etmekle değil, var etmekle yaşatmakla mükellefiz. Bu ok, minarede olsa da olmasa da bizler bunu anlatmaya devam edeceğiz. ”