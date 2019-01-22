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Kapkaççılar Arap turistlerin içinde 20 bin lira olan çantasını çaldı!

İstanbul Şişli’de bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıkan Arap çiftin içerisinde 20 bin lira olan çantası kapkaççılar tarafından çalındı. Kapkaççıların arabadan inerek çiftin çantasını çalması ve yaşanan arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.

22 Ocak 2019 Salı 09:36
Kapkaççılar Arap turistlerin içinde 20 bin lira olan çantasını çaldı!

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şişli Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Arap oldukları iddia edilen karı ve koca cadde üzerindeki ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir eden araçtan inen iki kapkaççı, Arap çiftin içerisinde yaklaşık 20 bin lira olan çantasını çaldı. Daha sonra kapkaççılar geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Neye uğradıklarını şaşıran Arap çift çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Arabaya binerek kaçtılar"

Kapkaç anını anlatan gördü tanığı Adnan Erdinç, “Turistler sokağa çıktığı esnafa bir araba yanaştı. Arabadan inen kişiler turistlerin çantasını çaldı. Daha sonra arabaya binerek kaçtılar” dedi. Yaşanan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:36
  1. arap turist
  2. kapkaççı

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