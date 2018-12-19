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Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:22
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde yaşayan Rick Astosh'un, bir restoranda yediği istiridyenin içinden 2 ile 4 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen inci çıktı.

Amerikan basınına göre, 66 yaşındaki Astosh, New York'taki Grand Central tren istasyonunda bir restoranda lise arkadaşı ile buluştu.

Burada söylediği istiridyeyi yerken dişine sert bir cimin değdiğini belirten Astosh, başta dişinin kırıldığını düşündüğünü, daha sonra cismin inci olduğunu anladığını ve restoran yetkililerine haber verdiğini ifade etti.

Astosh'un yemeğinden çıkan incinin 2 ile 4 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yenmeye hazır bir istiridyenin içinden inci çıkmasının ise oldukça nadir yaşanan bir durum olduğunu belirtiliyor.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:22
  1. ABD
  2. inci
  3. istiridye

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