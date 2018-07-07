0553 313 94 23

Restoranda inanılmaz olay! 149 kişi yemekten zehirlendi

Kuveyt'in Havalli şehrinde bulunan bir restoranda 149 kişi yediği yemekten dolayı zehirlendi. Konuyu doğrulayan açıklama Kuveyt Sağlık Bakanlığından geldi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:36
Restoranda inanılmaz olay! 149 kişi yemekten zehirlendi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Havalli kentinde bir restoranda dün 149 kişi yemekten zehirlendi.

Zehirlenenlerden 132'si Mubarek el-Kebir Hastanesine, 17'si Emirlik Hastanesi'ne nakledildi.

Mubarek el-Kebir Hastanesi Müdürü Nadiye Cuma, hastaların tedavisi için tüm uzman doktorların hastaneye çağrıldığını, aralarında çocukların da bulunduğu hastaların durumunun kritik olmadığını belirtti.

Cuma, şu an 12'si çocuk, 15 hastanın gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Emirlik Hastanesi Müdürü Ali el-Alenda, dünden bu yana 6'sı çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye geldiğini belirterek, 10'unu taburcu ettiklerini aktardı.

Alenda, geri kalan 5'i çocuk 7 kişinin bir süre daha hastanede kalacağını ifade etti.

Öte yandan Kamu Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu restoranın kapatıldığı duyuruldu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:36
  1. Kuveyt
  2. Havalli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Fırıldak Sabo' İnce'yle Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı, ikisini de yerden yere vurdu!
    1. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
    2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    3. Özel ekipten kaçamadılar!
    4. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    5. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    6. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    7. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    8. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    9. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    10. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
    11. Prematüre bebekleri beslerken...
    12. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
    13. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
    14. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
    15. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
    16. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
    17. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
    18. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    19. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
    20. Somali'de bomba yüklü araçla terör..
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada