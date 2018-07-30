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Restoranda gürültü kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da iş yerindekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 3 kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi öldü, 4 çalışan yaralandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 00:13
Restoranda gürültü kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralandı. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 00:13
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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