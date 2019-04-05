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Restoranda 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde restoranı basıp 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı.

05 Nisan 2019 Cuma 09:42
Restoranda 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde restoranı basıp 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Ceyhan ilçesi Büyükkırım Mahallesi Sait Akman Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelip bir süre içki içen Murat Ç., daha sonra restoran sahibinden para istedi. Ancak para alamayan şahıs, restorandan ayrıldıktan bir süre sonra pompalı tüfekle tekrar gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu restoran sahibi Yusuf Kayagan ile iş yerinde bulunan Mahir Karataş, Ziya Can Dedeoğlu, Ali Kızılırmak ve Bora Caf yaralandı.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Can Dedeoğlu’nun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.


Ceyhan polisi saldırganı yakalamak için art arda operasyonlar yaptı. Polis kısa sürede zanlı Murat Ç.’yi saklandığı yerde gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:42
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