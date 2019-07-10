Restoran çalışanlarının bilgilerine ulaşmaya çalışan polis açığa alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir restoranda çalışan personelin kimlik bilgilerini öğrenmeye çalıştığı öne sürülen polis memuru, açığa alındı. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren bir restorana giden M.B, kendisini polis olarak tanıtarak çalışanların kimlik bilgilerini istedi. Ertesi gün tekrar iş yerine gelerek çalışanların listesini isteyen şahsın tavırlarından şüphelenen restoran sahipleri, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İş yerinin kamera kayıtlarından şahsın, Maçka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.B, serbest bırakıldı. Olayın ardından açığa alınan M.B'nin, daha önce hakkında açılan soruşturmada FETÖ'den açığa alınıp görevine iade edildiği öğrenildi.

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