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Resti çekti: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini belirtti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 01:50
Resti çekti: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

İran'dan yayın yapan "Entekhab" sitesine göre Kevseri, "Eğer İran petrolünün ihracatı engellenirse, Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğiz" dedi.

'ABD VE MÜTTEFİKLERİ, ÇIKARLARI PEŞİNDE KOŞARLAR'

ABD ve müttefiklerinin kendi çıkarları peşinde koştuklarını dile getiren Kevseri, "Dünya petrolünün yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var. ABD'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır" diye konuştu.

'İRAN PETROLÜ İHRAÇ EDİLEMEZKEN BÖLGE PETROLÜNÜN İHRAÇ EDİLMESİ MÜMKÜN MÜ?'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre'deki temasları sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini belirtmişti.

Ruhani, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu, tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 01:50
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