  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden manipülatör anketçilere: Vicdanınız rahat mı?

Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Beyaz Saray'dan tahıl koridoru açıklaması

İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel konuştu

Evlerini su basan vatandaşlardan CHP'li belediye başkanına tepki: Hiçbir şeyle ilgilenmiyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi paylaştı! Rusya ile Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı! Duyurdular

CHP'li Gürsel Tekin önce atarlandı sonra geri vites yaptı

Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'na kazandıracak oy pusulasını paylaştı! Çıldırdılar! Gülenler de oldu

Millet İttifakı toplanmaya doyamıyor

Rusya'dan flaş "Erdoğan" açıklaması! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Tarih Ressam Şeker Ahmet Paşa'nın vefatı
Tarih

Ressam Şeker Ahmet Paşa'nın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 05:31:00 -
Ressam Şeker Ahmet Paşa'nın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Ressam Şeker Ahmet Paşa'yı hayırla yâd ediyoruz.

Türk ressam ve devlet adamı Şeker Ahmet Paşa 1841’de İstanbul’da doğdu. On dört yaşında Tıbbiye Mektebi’ne girdi. Üstün başarı gösterip, bu arada resim sanatında özel yeteneğini ortaya koyduğundan, öğrenciliği sırasında, bu okulun resim öğretmeni yardımcılığına atandı. Resimleri, Padişah Abdülaziz’in dikkatini çekti ve onun isteğiyle, Paris’te Türk öğrenciler için kurulmuş olan Mekteb-i Osmaniye’ye gönderildi.



Boulanger ve Gerome gibi akademik sanat eğitimi veren atölyelerdeki dersleri de izledi. 1862’den 1871’e kadar Paris’te çalıştı. 1870’te Paris’te düzenlenen Evrensel Sergi’ye katıldı. İstanbul’a dönüşünde piyade yüzbaşısı rütbesiyle Tıbbiye Mektebi’ne resim öğretmeni oldu. Ayrıca Bayezit, Zeyrek, Kaptan İbrahim Paşa ve Sultanahmet sanayi mekteplerinde resim dersleri verdi.

Kolağası olarak Sultan Abdülaziz’in yaverliğini yaptı. 27 Nisan 1873’te İstanbul Sanayi Mektebi salonunda, Türkiye’deki ilk resim sergisini açtı.



Portre, figür ve kompozisyon gibi türlerin pek denenmediği o devirde Şeker Ahmed Paşa, natürmortları ile dikkat çekti. İki yıl sonra, 1 Temmuz 1875’te bir sergi daha düzenledi. 1877’de dördüncü rütbeden Osmanlı nişanı aldı ve bir yıl sonra da kaymakam oldu. 1890’da ferikliğe (tümgeneralliğe) yükseldi ve 1907 yılına kadar sarayda yabancı konuklar teşrifatçısı olarak görev yaptı.

Fransızcayı çok iyi bilen, iyi huyu, tatlı dili, dost severliğinden ötürü “şeker” lakabını kazanan Ahmed Paşa, İstanbul’da, Mercan semtindeki evinde büyük bir resim atölyesi kurdu, orada çalıştı ve birçok gence sanatını öğretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23