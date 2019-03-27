"Ressam polis" özgün çalışmalara imza atıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 10 yıllık polis memuru Murat Torun, yaptığı çizimlerle farklı eserler ortaya koyuyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra polis olmaya karar veren Murat Torun, Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) eğitiminin ardından mesleğe başladı. Hakkari'de 2 yıl görev yapan Torun, daha sonra Nevşehir'e tayin oldu.

Nevşehir'de Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri başta olmak üzere çeşitli alanları tuvale yansıtan Torun, geleneksel hat sanatını kaligrafi ile bütünleştirerek farklı tarzda çalışmalara imza atıyor.

Mesai sonrası ve izin günlerinde evinin bir odasında oluşturduğu atölyesinde tuval ve boyalarla buluşan Torun, yeteneğini tablolara yansıtıyor.

Özgün eserler ortaya koyan Torun, polisin sanatsal yüzünü yansıtması açısından dikkati çekiyor.



Torun, çizdiği resimleri inceleyenlerin kendilerinden bir şey bulabilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

Anadolu'da sanatsal çalışmalara gerekli değerin verilmesini arzuladığını dile getiren Torun, "Sanatın kökeni aslında Anadolu ama toplum olarak biraz uzaklaşmışız, inşallah tekrar aynı seviyelere gelir." dedi.

Ortaokul yıllarında resme merak sardığını, çizimlerinin beğenilmesi dolayısıyla tercih ettiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim aldığını anlatan Torun, mezuniyetinden birkaç yıl sonra da polis olmaya karar verdiğini, resim çalışmalarını ise ara vermeden sürdürdüğünü kaydetti.

Torun, çizimlerinde, farklılık oluşturmak amacıyla detaylara önem verdiğini, çalışmalarını dinlenme vakitlerinden fedakarlık ederek tamamlamaya çalıştığını belirtti.

- "Arapça kaligrafi çalışmaları yapmaya başladım"

Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle POMEM'de 6 ay eğitim alıp polis olduğunu aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Şark görevinin ardından geldiğim Nevşehir'de, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini resmetmeye başladım. Drone veya balonla çekim yapanların fotoğraflarından faydalandım. Detayın fazla olduğu çalışmalar yaptım belki de kimsenin giremeyeceği kadar detay noktalara girmeye çalıştım. İnsanın, doğal sınırlarda gördüğünün üzerine çıkmaya çalıştım. Benim için görsellik, detay ve çarpıcılık önemli. İnsanların resimlerime baktığında bir şeyler hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Resimle kaligrafi çalışmak istiyordum ve Arapça kaligrafi çalışmaları yapmaya başladım. Türkiye'de yapılan çalışmaları takip ettim ama daha farklı olması için dizayn ve grafik tasarımları yaptım. Fas, Pakistan ve Afganistan’da biraz daha farklı yapılan çalışmaları inceledim. Alışılagelmiş hat çalışmalarının üzerine çıkmaya, derinlik katmaya çalıştım. Her çalışmadan bir tane yapıyorum."

- İkinci sergisini Polis Haftası'nda açacak



Torun, sürekli farklı şekiller ve renkler kullandığını dile getirerek, "Ayet ve surelerdeki anlamları göz önünde bulundurarak renk kombinasyonu oluşturuyorum. Uykumuzdan ve istirahatimizden fedakarlık yaparak çalışmalara vakit ayırıyorum. Evde şu an tamamlanmış halde 50'den fazla çalışmam var." diye konuştu.

Daha önce bir kişisel sergi açtığını belirten Torun, 8 Nisan'da başlayacak Polis Haftası dolayısıyla ikinci kişisel sergisini açmak için hazırlıklar yaptığını sözlerine ekledi.

