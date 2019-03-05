Adanalı Ressam Mahmut Selekoğlu 3. kişisel resim sergisini açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Sanat Galerisinde elektrik arızası nedeniyle 2 saat geç açılan sergide 45 eserini sanatseverlerin beğenisine sunan Mahmut Selekoğlu, yaptığı konuşmada, “Özellikle insanların mutsuz ve umutsuz olduğu dönemlerde sanatın her türlüsü panzehridir diye düşünüyorum. Bu meyanda bir nebze insanları bu noktaya yoğunlaştırabilmişsem kendimi mutlu addedeceğim. Hele çalışmalarımla övgü alırsam daha da mutlu alacağım” dedi.

Resmin çocukluğundan bu yana hayatının her evresinde var olduğunu ifade eden Selekoğlu, “Rahmetli annem hep söylerdi; küçüklüğümde elime geçen kalemle, kağıtlara sürekli bir şeyler çizermişim. Kağıt bulamadığım da evin duvarına resimler çizermişim. İlkokul yıllarımda arkadaşlarımın şiir ve yazı defterlerine süslemeler yapardım. Üniversite yıllarında da öğrenci arkadaşlar sevgililerinin vesikalık küçük fotoğraflarından karakalemle portrelerini isterlerdi. Bu şekilde epey para kazandım diyebilirim. Bir ara, Gırgır ve Fırt dergilerinin popüler olduğu öğrencilik yıllarımda karikatüre merak salmıştım. Ancak, bu uzun sürmedi” dedi.

Resimde tarzını da anlatan Selekoğlu şunları söyledi:

“Yağlıboya ile realist çalışmalar yapıyorum. Estetik arz eden her şeyi resmedilmeye değer buluyorum. Dönem dönem resimlerimde konular değişebiliyor. Bir ara figüratif kadın imgeleri denemelerim oldu. Sündürülmüş, cılız kadınlar. Yine yarı soyut denemelerim oldu. Ancak, realist çalışmalarda kendimi daha mutlu hissettiğimi fark ettim. Son dönemlerde biraz da hiperrealizme doğru bir kayma oldu sanki. Daha fotoğrafik. Bu tarz aslında oldukça yorucu ve hatayı affetmeyen bir tarz. Özellikle tanınmış simaların portrelerinde görsel hata şansınız yok.”

Sergi açılışına Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Kültür ve Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Mahmut Selekoğlu’nun eşi NezahatSelekoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi 12 Mart 2019 tarihine kadar açık kalacak.