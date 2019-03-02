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Ressam Kurtuluş, MTSO’da portre resim sergisi açtı

Ressam Bengisu Muazzez Kurtuluş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde resim sergisi açtı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:30
Ressam Kurtuluş, MTSO’da portre resim sergisi açtı

Ressam Bengisu Muazzez Kurtuluş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde resim sergisi açtı. Sanatçı, yağlı boya tablolarından oluşan sergide, 10 yaşındaki oğlu ile yaptığı eserlerine de yer verdi.


MTSO Sanat Galerisi, Ressam ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Bengisu Muazzez Kurtuluş’un resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının yağlı boya kullanarak hazırladığı 29 eseri yer alıyor. Bu eserlerin 7 tanesi ise 10 yaşındaki oğlu ile kolektif olarak hazırladığı eserlerden oluşuyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile dünyaca ünlü Mersinli Ressam Ahmet Yeşil ve sanatseverler katıldı.


Sergi açılışında konuşan Ressam Kurtuluş, doğa, toplum, kadın, dil temalarında hazırladığı eserleriyle bu alanlarda duyarlılık oluşturmak ve mesaj vermek istediğini söyledi. Kendisini ‘güncel sanatçı’ olarak tanımlayan Kurtuluş, video, enstalasyon ve performans gibi güncel sanat alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu sergisinde portre ve yüzey çalışmaları üzerine eserlerine yer verdiğini dile getiren Kurtuluş, 10 yaşındaki oğlu Yusuf Renas Kurtuluş ile birlikte hazırladıkları 7 özel eseri de sanatseverlerin beğenisine sunduğunu ifade etti.


Eserlerinin, ‘yaşayan resimler’ olduğunu ve sürekliliğinin devam ettiğini aktaran Kurtuluş, “Portrelerin arkasında kişilerle ilgili mektuplar, yazılar, onlara dair belgeler var. Buradaki portrelerin hepsi tanıdığım yaşayan insanlar. Onlara dair anıları ve onları aynı tabloda buluşturdum” dedi.


Çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldığını anlatan Kurtuluş, dahil olduğu kolektif gruplarla kamusal alanda düzenlemeler, performanslar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini kaydetti. Yedinci kişisel sergisini MTSO Sanat Galerisi’nde açmaktan memnun olduğunu belirten Kurtuluş, Mersin’in sanat galerisi anlamında eksiğinin olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:30
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  3. resim sergisi

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