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Ressam Kartal, “Sanatçılar desteklenmelidir”

Adanalı ressam Mehmet Kartal, 7 yaşından bu yana resim çizdiğini belirterek, “Boya kullanırken elim titrer, çünkü o boyayı yerine geri nasıl koyacağımı düşünürüm” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
Ressam Kartal, “Sanatçılar desteklenmelidir”

Adanalı ressam Mehmet Kartal, 7 yaşından bu yana resim çizdiğini belirterek, “Boya kullanırken elim titrer, çünkü o boyayı yerine geri nasıl koyacağımı düşünürüm” dedi.


Kartal, 1953 yılında Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğduğunu, ilk kez7 yaşında iken Türk Sanat Müziği’nin ünlü sesi Zeki Müren’in fotoğrafını bir mecmuada görüp, onu çizmekle başladığını, yarım asrı geçen süre içerisinde sayısını hatırlamadığı tablolar yaptığını belirterek,”Resimden çok ciddi para kazanamadım. Reklam ve tabela yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım. Ailem zengin ve destek olsaydı daha farklı olurdu. Müslüman bir ailenin çocuğuyum, annem ve babam resim yapmama karşıydılar, resim çizmemi istemezlerdi, günah sayarlardı. O nedenle resimde geri kaldım” dedi.


Kendisi gibi doğal yetenekli birçok ressam olduğunu, bunların daha küçük yaşta keşfedilip elinden tutulması gerektiğini ifade eden Kartal, “Ressam günü nasıl kurtaracağını düşünmemeli. Boya, fırça, tuval, çerçeve alamayan birçok doğal yetenekli ressam var, bunlar desteklenmelidir” dedi.


İlk kez kişisel sergi açmak için çalışmalara başladığını kaydeden Kartal, 60 eserini sergileyeceğini ifade ederek, kendisine yerel yönetimlerden ve sanat kuruluşlarından destek olunmasını istediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
  1. doğa
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