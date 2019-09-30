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Kaysersispor'dan flaş Hikmet Karaman açıklaması: Vazgeçtik

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırma kararından vazgeçti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:13
Kaysersispor'dan flaş Hikmet Karaman açıklaması: Vazgeçtik

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayırma kararı almıştı. Sarı-Kırmızılı kulüp bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Teknik direktörümüz Sayın Hikmet KARAMAN, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede KAYSERİSPOR'un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir.

Kulüp başkanımız,yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış,kendisi de buna saygı duyarak görevinde kalmıştır.

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Yönetim kurulumuz;

İstenmeyen skorlara etki eden bir çok faktör varken,hemen en kolayı olan "Hoca değişikliği" alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir.

Kamoyuna saygıyla duyurulur.

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 23:13
  1. Kayserispor
  2. Hikmet Karaman

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