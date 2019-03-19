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Resmi plaka sahibi muhtar dikkat çekiyor

Tokat’ta Pınarlı Köyü muhtarlığına ait resmi plakalı otomobil ile traktör olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

19 Mart 2019 Salı 10:21
Resmi plaka sahibi muhtar dikkat çekiyor

Tokat’ta Pınarlı Köyü muhtarlığına ait resmi plakalı otomobil ile traktör olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


Merkeze bağlı Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, resmi plakalı muhtarlık aracı olan ilk muhtarlardan birisi olma özelliği ile dikkat çekiyor. Kapanan belediyelerden girişimleri ile İl Özel İdaresinden araç talebinde bulunan muhtar Gürüç, ruhsat işlemlerinde zorlansa da köylerine resmi plakalı araç kazandırmayı başardı. Otomobilin kapısının üzerine T.C Tokat Valiliği Pınarlı Köyü Muhtarlığı yazdırdı. Atıl durumda bulunan otomobili tamir ettirerek köylülerin hizmetine sunan Gürüç, hastası, acil işi olan köylüleri hizmet aracı ile gidecekleri yere ulaştırıyor. Resmi plakalı otomobilin yanı sıra traktörde muhtarlığın araç parkuruna kazandıran muhtar Gürüç, köyde vatandaşın tarladaki işlerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiği yangın söndürme tankı ile de yangınlara anında müdahale edebiliyor. Tokat Belediyesi itfaiye ekibinden eğitim alan gönüllü iki köylü, itfaiyeci kıyafeti giyerek ormanlık alanda, köyde veya kazada çıkan yangınları söndürüyor.



Ruhsat almaya gittiğinde trafik polisi şaşırdı


Muhtar Gürüç, köylerine resmi plakalı araç kazandırmak için büyük çaba harcadığını ifade ederek, “Kapanan belediyelerden İl Özel İdaresine teslim edilen otomobili arızalı bir vaziyette atıl durumda idi. İl Özel İdaresinden aldığım bu aracın tamiratını yaptırdım. Tekrar ülkemizin köyümüzün hizmetine kazandırdım. Ruhsat alırken emniyete gittiğimde trafik polisi ilk önce şaşırdı. Muhtarlığın resmi plakalı bir aracı olur mu? diye. Daha sonra mevzuata baktılar, ruhsat alırken biraz zorluk çektik. Resmi plakalı bir otomobili köyde görenler ‘nasıl muhtarlıkta böyle bir araç olur’ diye şaşırıyor. Ama muhtarlıkta resmi bir kurum olduğu için muhtarlar da böyle resmi araç edinebiliyor” dedi.


Muhtar Gürüç, resmi plakalı otomobili köyümüzün işlerinde kullandıklarını belirterek, “Ayrıca köyümüzde hasta olduğu zaman aracı olmayıp şehirde işi olan kişilerin ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Muhtarlığımızın bütçesi olmadığı için yakıtını ben karşılıyorum” diye konuştu



Yangınlara anında müdahale ediyorlar


Muhtar Gürüç, ayrıca resmi plakalı bir traktör ve su tankı ile yangınlara müdahale ediyor. Kapanan belediyelerden traktörü İl Özel İdaresi aracılığı ile köylerine temin ettiğini ifade eden Gürüç, “Traktörü olmayan vatandaşların tarlasının hazırlanmasında onların ihtiyaçlarında kullandığımız gibi yangın söndürme tankı ile de yangınlara müdahale ediyoruz. Köyümüz ormanlık alanın yanında olduğundan ve devamlı yangınlar çıkması nedeni ile Orman İşletmesinden talep ettim. Onlarda bu tankı bize verdi. Olası çıkan yangınlarda ani müdahale yaparak söndürüyoruz. Eğitim verdiğimiz iki gönüllü itfaiyecimiz var. Köyümüzde tarlada çıkan bir yangına müdahale ettik. Yangına müdahale etmesek köyümüzün arazisinin tamamı neredeyse yanacaktı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:21
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