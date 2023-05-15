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Gündem Resmi olmayan sonuçlara göre Aydın’ın milletvekilleri belli oldu
Gündem

Resmi olmayan sonuçlara göre Aydın’ın milletvekilleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 02:18:00 -
Resmi olmayan sonuçlara göre Aydın’ın milletvekilleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi resmi olmayan sonuçlarına göre Aydın’ın Milletvekilleri belli oldu. Aydın’dan CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Aydın’da 876 bin 562 bin seçmen 2 bin 731 sandıkta seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP yüzde 35,86, AK Parti yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 13,8 MHP ise yüzde 8,57 oy aldı.

Bu sonuçlara göre CHP’den Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, AK Parti'den Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, İYİ Parti’den Ömer Karakaş milletvekili olarak meclise girdi.

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