'Resmi kumarın' adresini soranlardan bıktı! Çareyi böyle buldu
İstanbul Eminönü'ndeki ünlü bir milli piyango bayiinin yakınında bulunan çiçekçi dükkanının sahibi, kendisine piyango bayii adresi sorulmasına karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Kumarın haram olduğunu yazan örnek Müslüman esnaf, halkının yüzde 99'unun Müslüman olduğu belirtilen ülkemiz toplumuna büyük bir ders verdi.15 Aralık 2018 Cumartesi 18:25
Yeni yıla sayılı günler kala 'resmi kumar' tutkunları yılbaşı biletlerine hücum etti.
İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin her bölgesindeki piyango meraklılarının tercih ettiği Nimet Abla Milli Piyango Bayii'nin yakınında bulunan bir çiçekçi, kendisine piyango bayii adresi sorulmasından oldukça şikayetçi.
Eminönü'nde bulunan çiçekçi dükkanının sahibi, yılbaşı çekiliş bileti almak için gelenlerin kendisine piyango bayii sormasından bunalarak dükkanına bir tabela astı.
İslam'ın yasakladığı ve büyük günahlardan saydığı kumarın haram olduğunu bu tabela ile inananlara hatırlatan örnek Müslüman esnaf, bu yöntemle kendisine piyango bayii sorulmasının önüne geçmek istedi.
'Nimet Abla'yı sormayın lütfen, kumar haramdır'
Dükkanının önüne astığı levhaya, 'Nimet Abla'yı sormayın lütfen, kumar haramdır' yazan örnek esnaf, halkının yüzde 99'u Müslüman olduğu öne sürülen Türkiye'ye, İslam'ın kumarı haram saydığını veciz bir şekilde hatırlattı.
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