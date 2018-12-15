'Resmi kumarın' adresini soranlardan bıktı! Çareyi böyle buldu

Yeni yıla sayılı günler kala 'resmi kumar' tutkunları yılbaşı biletlerine hücum etti.

İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin her bölgesindeki piyango meraklılarının tercih ettiği Nimet Abla Milli Piyango Bayii'nin yakınında bulunan bir çiçekçi, kendisine piyango bayii adresi sorulmasından oldukça şikayetçi.

Eminönü'nde bulunan çiçekçi dükkanının sahibi, yılbaşı çekiliş bileti almak için gelenlerin kendisine piyango bayii sormasından bunalarak dükkanına bir tabela astı.

İslam'ın yasakladığı ve büyük günahlardan saydığı kumarın haram olduğunu bu tabela ile inananlara hatırlatan örnek Müslüman esnaf, bu yöntemle kendisine piyango bayii sorulmasının önüne geçmek istedi.

'Nimet Abla'yı sormayın lütfen, kumar haramdır'

Dükkanının önüne astığı levhaya, 'Nimet Abla'yı sormayın lütfen, kumar haramdır' yazan örnek esnaf, halkının yüzde 99'u Müslüman olduğu öne sürülen Türkiye'ye, İslam'ın kumarı haram saydığını veciz bir şekilde hatırlattı.