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Resmi Gazete'den mobil uygulama

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması IOS ve Android platformlarında kullanıma sunuldu

12 Temmuz 2019 Cuma 06:39
Resmi Gazete'den mobil uygulama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin "resmi" uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor.

Ayrıca uygulamadaki "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebiliyor.

"Takvim" bölümünden ise görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor.

Uygulama IOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer alıyor.

Uygulamanın yayımlandığı platformlara "www.resmigazete.gov.tr" sayfasındaki App Store ve Google Play logolarına tıklanarak da kısa yolla erişim sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 06:39
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