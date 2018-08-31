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Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık terör örgütü sayılacak

Suriye'nin kuzeyinde güçlü bir topluluğa sahip olan Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ), Türkiye için artık resmi olarak terör örgütü sayılacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:24
Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık terör örgütü sayılacak

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesi ve kırsalındaki geniş bir alanı kontrol altında tutan, ülkedeki en büyük rejim karşıtı muhalif oluşum olarak gösterilen Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) 29 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan güncellemeye göre 'terör örgütü' statüsüne girdi.

Yapılan güncellemeyle HTŞ, Nusret Cephesi'nin devamı niteliğinde gösterildi.

HTŞ, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan gözlem noktalarının keşif ve inşa süreçlerine eşlik etmiş, konuyla ilgili gelişmeleri kendi resmi haber ajansı olan "İba" üzerinden duyurmuştu.

(MepaNews)

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:24
  1. HTŞ
  2. Türkiye

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