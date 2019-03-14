Hayvancılıkla ilgili önemli düzenleme yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin amacı çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi olarak gösterildi.

Hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığı ile ödenecek.