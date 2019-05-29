0553 313 94 23

BDDK izin verdi! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:06
BDDK izin verdi! Yeni banka kuruldu

Türkiye'de yeni bir banka kurulmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) onay verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akınbulunuyor. Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

Yatırım bankası nedir?

Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturur. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştirirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:06
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
  2. yeni banka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı
    1. KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı
    2. 1 Dolar ne kadar? Dolar 6 TL’nin..
    3. Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı..
    4. ABD ‘den AP seçimlerine tebrik
    5. Borsa İstanbul'a 1.2 milyarlık dev..
    6. Vali Arslantaş, ilçe ziyaretlerinde..
    7. Kara yollarında durum
    8. Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin..
    9. Aydın’da akrep sokmalarına dikkat
    10. Nazilli’de yaşayan Afyonlular iftarda..
    11. YOFDER’den Nazilli’de folklor şöleni
    12. Başkan Atay, mahalle toplantılarına..
    13. Beypazarı’nda dolu alarmı
    14. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka..
    15. Soylu: Kaymasına müsaade edilmeyecek!
    16. ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu..
    17. Cihannüma Derneği Sahur Buluşması
    18. MGK’nın gündemi belli oldu! İşte..
    19. Altun'dan İstanbul'un fethi mesajı
    20. Fuat Oktay: Türkiye'ye karşı bir..
    21. Aydın'da baba oğul kavgası kanlı bitti
    22. Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
    23. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    24. Kepçenin altında kalan sanayi işçisi..
    25. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2..
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    27. Balıkesir’de FETÖ operasyonu
    28. Prens Selman'ın 450 milyon dolara..
    29. TSK'nın Pençe Operasyonu'na CHP sessiz..
    30. Milli füze BORA Yunanistan'ı..
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!
    İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!