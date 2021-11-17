  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor
Konut Projeleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:28:00 - 2021-11-17 09:28:58
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor

Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.

Prim miktarı değişti

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konuğu köprü ve otoyolları övünce Fatih Altaylı'nın ayarı kaçtı
Gündem

Konuğu köprü ve otoyolları övünce Fatih Altaylı'nın ayarı kaçtı

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında konuk Prof. Mustafa Ilıcalı, köprü ve otoyolları övünce sunucu Fatih Altaylı rengini belli e..
Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!
Siyaset

Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!

CHP yönetimi içinde patlak veren 'ses kaydı' parti içinde krize neden olunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye..
Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...

"S-400" ve "F-35" meseleleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay