0553 313 94 23

Resmi Gazete'de yayımlandı! YSK eş zamanlı olarak paylaşacak

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge’nin yürürlüğe konulması hakkındaki karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre YSK, yerel seçimlerde sandık ölçekli sonuçları, siyasi parti genel merkezleri ile eş zamanlı olarak paylaşacak. Siyasi partilere sunulan eşzamanlı bu sandık sonuçları, ‘geçici sandık sonuçları’ niteliği taşıyacak ve itiraza gerekçe sayılmayacak.

10 Mart 2019 Pazar 09:07
Resmi Gazete'de yayımlandı! YSK eş zamanlı olarak paylaşacak

YSK’nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge’nin yürürlüğe konulması hakkında kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK kararına göre, SSPS web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere oy verme günü saat 17.00 itibarıyla sağlanacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK’ca belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerce teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, harici disk vb.) verilecek.

Siyasi parti, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile sandık sonuçları ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek. Seçim günü siyasi parti, sandık sonuçlarını SSPS web sitesi kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak. Talep halinde imzalı tutanaklar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü (SKGM) tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilecek.

Güvenliğini partiler alacak

SSPS’den faydalanmak isteyen siyasi partiler SKGM’den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunacak. Bu istemde bulunan siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Güvenlik denetimi amacıyla YSK’ya bağlanacak parti ve genel merkezlerin static IP adreslerini YSK’ye bildirmeleri gerekecek. İlgili IP adresinden SSPS’ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM’ce sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumlu olacak.

SSPS kullanıcı el Kitabı ile SSPS web sitesi/web servisi kullanıcı el kitabı ilgili partilere verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:07
  1. seçim
  2. ysk
  3. Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan su ürünleri ihracatında geçen yıla göre azalma
    1. Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan su..
    2. Asırlık ahşap köprü restore ediliyor
    3. Anketler tam evlere şenlik... Ya sayı..
    4. Kuvay-i Milliye destanı AASSM’de
    5. Başkan Tutal’dan meclis üyelerine..
    6. Harşit Çayının ikiye ayırdığı köyleri..
    7. Manisa’nın tek kadın halk otobüsü..
    8. Türkiye'ye "En İyi Denizaşırı..
    9. Devrekli çiftçiler için fuar gezisi..
    10. Erol Şahin kadınlara müjdeler verdi
    11. Pazar esnafı ve halktan Şahin’e büyük..
    12. Diyarbakır’dan insanın içini ısıtacak..
    13. Ödemiş’te patates 5, soğan 7 lira
    14. THY uçağının ABD'de türbülansa girmesi
    15. Hilal Masa 2 yaşında
    16. Filyos Limanı ana mendirek yapım..
    17. 18 mazlum daha adaletle tanıştı
    18. Polis ve iş yeri sahibi tartışmasında..
    19. Bucks 50. galibiyetini aldı
    20. Hakan Elçi: Kentimize olan İranlı..
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!