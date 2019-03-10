Resmi Gazete'de yayımlandı! YSK eş zamanlı olarak paylaşacak

YSK’nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge’nin yürürlüğe konulması hakkında kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK kararına göre, SSPS web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere oy verme günü saat 17.00 itibarıyla sağlanacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK’ca belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerce teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, harici disk vb.) verilecek.

Siyasi parti, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile sandık sonuçları ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek. Seçim günü siyasi parti, sandık sonuçlarını SSPS web sitesi kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak. Talep halinde imzalı tutanaklar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü (SKGM) tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilecek.

Güvenliğini partiler alacak

SSPS’den faydalanmak isteyen siyasi partiler SKGM’den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunacak. Bu istemde bulunan siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Güvenlik denetimi amacıyla YSK’ya bağlanacak parti ve genel merkezlerin static IP adreslerini YSK’ye bildirmeleri gerekecek. İlgili IP adresinden SSPS’ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM’ce sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumlu olacak.

SSPS kullanıcı el Kitabı ile SSPS web sitesi/web servisi kullanıcı el kitabı ilgili partilere verilecek.