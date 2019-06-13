Kredi kartı ödemelerinde asgari tutar ödemesi yüzde 30 olarak belirlendi

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete yayınlanan düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Düzenleme ile kredi kartı taksitlendirme süresi mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında 9 aydan 12 aya çıkarıldı. BDDK ayrıca kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verdi. Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde de değişikliğe gidildi.