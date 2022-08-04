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Konut Projeleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Konutta teslim süresi 48 aya uzayabilecek
Konut Projeleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konutta teslim süresi 48 aya uzayabilecek

Ön ödemeli konut satışında zorunlu teslimat süresi 36 aydan 48 aya yükseltildi. Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2022-08-04 09:49:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konutta teslim süresi 48 aya uzayabilecek

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrası "Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemez” şeklinde değiştirildi.

Böylece ön ödemeli konut satışında, satış tarihinden itibaren satıcıya uygulanan zorunlu teslimat süresi 36 aydan 48 aya yükseltilmiş oldu.

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