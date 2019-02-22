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Prof. Dr. Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Başdanaışmanlığına atandı

Prof. Dr. Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:21
Prof. Dr. Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Başdanaışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:21
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Prof. Dr. Vedat Bilgin

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